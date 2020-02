Schwerin

Schwerin würdigt Günther Uecker mit Schau zum 90. Geburtstag

20.02.2020, 01:24 Uhr | dpa

Der 90. Geburtstag von Günther Uecker wird in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Künstler 1930 geboren wurde und aufgewachsen ist, mit einem "Uecker-Jahr" gefeiert. Mehrere aufeinander abgestimmte Ausstellungen und Aktionen sind geplant. Den Auftakt macht das Staatliche Museum Schwerin, wo am heutigen Donnerstag die Schau "Uecker 90" eröffnet wird. Sie präsentiert alle 30 Werke, die sich als Eigentum oder Dauerleihgabe beim Staatlichen Museum befinden. Die Schweriner Sammlung weist nach Angaben des Museums den Weg von den 1960er Jahren, den Nagelreliefs und den "Feldbildern" hin zur Kinetik und den überarbeiteten Fotografien der 1990er Jahre. Weitere Ausstellungen sind später in der Kunsthalle Rostock und in Rerik geplant.