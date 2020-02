Hanau

Polizei: Keine Hinweise auf weitere Täter in Hanau

20.02.2020, 05:41 Uhr | dpa

Forensiker arbeiten an einem Tatort in Hanau-Kesselstadt an einem Mercedes. Foto: Boris Roessler/dpa (Quelle: dpa)

Die Polizei hat im Fall der tödlichen Schüsse in Hanau bislang keine Hinweise auf weitere Täter. Das teilte sie am Donnerstagmorgen über Twitter mit. Zuvor war der mutmaßliche Todesschütze nach Angaben der Ermittler tot aufgefunden worden. In der Wohnung wurde eine weitere Leiche entdeckt. Die Zahl der Menschen, die zuvor durch Schüsse an zwei Orten in Hanau starben, erhöhte sich indes von acht auf neun.