Schleswig-Holsteins Tourismus legt weiter zu

Mit weiteren Zuwächsen hat die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein das vergangene Jahr abgeschlossen. Wie das Wirtschaftsministerium unter Berufung auf das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete, gab es 2019 ein Plus bei den Übernachtungen von 4,4 Prozent und eine Steigerung bei den Gästeankünften um 3,8 Prozent. "Damit schließt das Jahr 2019 mit einem ausgesprochen guten Ergebnis ab", kommentierte Minister Bernd Buchholz (FDP). Ein Ziel der Branche bestehe weiterhin darin, die Auslastung in der Nebensaison zu erhöhen.