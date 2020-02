Bad Kreuznach

Herrenloser Koffer verursacht Polizeieinsatz

20.02.2020, 11:23 Uhr | dpa

Ein Aktenkoffer an einer Bushaltestelle in Bad Kreuznach hat am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Weil ein möglicher Besitzer nicht in Sicht war, wurde das Gebiet rund um das Fundstück abgesperrt, wie die Beamten mitteilten. Fachleute öffneten den Koffer und gaben schließlich Entwarnung. Er enthielt keinen gefährlichen Inhalt.