Dresden

Kretschmer "zutiefst erschüttert" Hanau

20.02.2020, 14:45 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seine Bestürzung über den mutmaßlichen Terroranschlag in Hanau geäußert. "Ich bin zutiefst erschüttert über die schrecklichen Morde in Hanau", schrieb er am Donnerstag auf Twitter. "Hinter dieser abscheulichen Tat steckt eine rassistische & menschenverachtende Ideologie, der wir entschieden entgegentreten müssen!" Er sprach den Opfern, Hinterbliebenen und Verletzten sein Mitgefühl aus.

Ein 43-jähriger Deutscher hat am späten Mittwochabend in Hanau zehn Menschen und sich selbst erschossen. Nach Angaben des hessischen Innenministers gibt es Hinweise auf ein "fremdenfeindliches Motiv". Der Generalbundesanwalt ermittelt demnach wegen Verdachts auf eine terroristische Gewalttat.