Brandenburg an der Havel

Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall mit Auto

20.02.2020, 16:13 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin ist in Brandenburg an der Havel nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben prallte die Frau am Donnerstag in der Nähe eines Einkaufsmarktes aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt sie so schwere Kopfverletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Identität der Frau sei noch nicht abschließend geklärt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 82 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Während der Rettungs- und Unfallaufnahme musste die Landesstraße 93 gesperrt werden. Es kam zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.