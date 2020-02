Vechta

Würzburger Basketballer Obiesie gegen Frankreich gestrichen

20.02.2020, 16:14 Uhr | dpa

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat den Würzburger Joshua Obiesie und Jan Niklas Wimberg vom Zweitligisten Chemnitz aus dem Kader für das EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am Freitag (20.00 Uhr) in Vechta gestrichen. Das teilte der Deutsche Basketball Bund am Donnerstag mit. Damit stehen in Bennet Hundt (Göttingen), Leon Kratzer (Frankfurt) und Louis Olinde (Bamberg) noch drei Spieler ohne Länderspiel-Einsatz im Aufgebot. Deutschland tritt in der Qualifikation außer Konkurrenz an, weil die Mannschaft als Teil-Gastgeber der Europameisterschaft 2021 bereits qualifiziert ist. Weitere Gegner sind Großbritannien und Montenegro.