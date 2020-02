Bad Ems

Reallöhne steigen 2019 unterdurchschnittlich um ein Prozent

20.02.2020, 17:13 Uhr | dpa

Die Reallöhne in Rheinland-Pfalz sind 2019 nicht so stark gestiegen wie im Durchschnitt der vorherigen Jahre. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes vom Donnerstag erhöhten sich die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmer um 1 Prozent. 2018 hatte das Plus bei den Reallöhnen 1,2 Prozent betragen. Im Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2018 belief sich der Zuwachs auf 1,4 Prozent.

Die Verbraucherpreise lagen 2019 in Rheinland-Pfalz nach Auskunft der Statistiker im Durchschnitt um 1,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Zwischen 2009 und 2018 hatten sie um durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr zugelegt.