Hanau

Gedenken in Halle an die Opfer von Hanau

20.02.2020, 21:51 Uhr | dpa

Rund 350 Menschen haben in Halle mit einer Schweigeminute und einer Kundgebung ihre Solidarität und ihr Mitgefühl mit den Angehörigen der Opfer der Gewalttat von Hanau bekundet. Zu der Kundgebung am Donnerstagabend auf dem Marktplatz hatten Initiativen wie das Bündnis gegen Rechts aufgerufen. "Wir sind erschüttert und zutiefst betroffen, nicht zuletzt wegen der Ähnlichkeit zu Halle", sagte eine Sprecherin. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, sagte der dpa am Rande der Kundgebung, ideologisch habe Hanau die gleiche Ursache wie Halle, Hass und rechtes Gedankengut.

Zugleich kritisierten auf der Kundgebung mehrere Redner von Initiativen die Politik. Trotz aller Ankündigungen werde zu wenig getan, um Menschen vor derartigen Taten, wie sie auch erst vor vier Monaten in Halle begangen worden sei, zu schützen. "Wir sind wütend, weil Betroffene seit Jahren über die Gefahren des Rechtsextremismus gesprochen haben und sie nicht ernst genommen worden sind", sagte eine Sprecherin. Auch die Gefahren des NSU seien unterschätzt worden.

Bei dem Anschlag in Hanau hatte ein Deutscher am Mittwochabend neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist bei dem Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle versucht, mehr als 50 Menschen in dem Gotteshaus zu töten. Als dies misslang, erschoss der Deutsche auf der Straße eine unbeteiligte 40 Jahre alte Frau und einen 20 Jahre alten Gast in einem nahen Dönerimbiss. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.