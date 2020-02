Bremerhaven

"Defender Europe 20": Panzerentladung in Bremerhaven

21.02.2020, 02:52 Uhr | dpa

Die militärische Großübung "Defender Europe 20" nimmt Fahrt auf. Am Freitagvormittag beginnt die US-Army in Bremerhaven mit der Entladung von Panzern und Fahrzeugen, die am Donnerstag an Bord des Frachtschiffes "Endurance" ankamen. Zu der Aktion ist der Europa-Kommandeur der US-Armee, General Christopher G. Cavoli, vor Ort. Auch der Inspekteur der Streitkräftebasis, General Martin Schelleis, wird erwartet.

Bei der Übung "Defender Europe 20" werden insgesamt rund 20 000 Soldaten aus den USA und 9000 aus Standorten in Europa nach Polen und ins Baltikum verlegt. Dort trainieren sie die Einsatzfähigkeit an der Nato-Außengrenze. Die Bundeswehr nimmt selbst an der Übung teil und unterstützt die US-Army zudem bei der Logistik. Im niedersächsischen Garlstedt wurde eine Zeltstadt für 2000 US-Soldaten aufgebaut. Für Samstag haben Friedensaktivisten zu einer Demonstration gegen die Übung in Bremerhaven aufgerufen.