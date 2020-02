Döbeln

Anbau und Keller in Döbeln brennen

21.02.2020, 09:16 Uhr | dpa

In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) sind ein Schuppenanbau eines Mehrfamilienhauses und der Keller eines Nachbarhauses in Flammen geraten. Die Brände brachen am frühen Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe zu den Bränden waren am Morgen noch völlig unklar. Brandursachenermittler würden die Brandorte zeitnah untersuchen, hieß es. Ob auch wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt werde, war zunächst unklar.