Dresden

Dynamo-Coach Kauczinski fordert: "Wir müssen zulegen"

21.02.2020, 12:15 Uhr | dpa

Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski fordert vor dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum eine deutliche Leistungssteigerung. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die eine starke Offensive hat. Die müssen wir bekämpfen, gleichzeitig müssen wir aber auch besser Fußball spielen und im Weg nach vorn zulegen", sagte der 50-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Nach zuletzt nur einem Unentschieden aus zwei Spielen hat das Schlusslicht fünf Zähler Rückstand auf Tabellenplatz-15. Dort rangiert der kommende Gegner. "Die Spiele werden weniger, daher muss man nicht drumherum reden, dass es sich zuspitzt. Wir müssen zulegen", erklärte Kauczinski.

Am Donnerstag feierte der gebürtige Gelsenkirchener Geburtstag. Auch Niklas Kreuzer hatte Grund zu feiern, er wurde am Donnerstag 27. Der Außenverteidiger könnte am Samstag Linus Wahlqvist ersetzen, der aufgrund eines Infekts erst am Freitag wieder ins Training eingestiegen ist. Dynamos Coach will das kurzfristig entscheiden.

Definitiv fehlen werden ihm Kevin Ehlers, der aufgrund eines Außenbandteilrisses und einer Überdehnung des vorderen Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk noch mehrere Wochen ausfällt, sowie Simon Makienok und Ransford Königsdörffer (beide Rotsperre).

Wieder mit dabei ist dagegen Patrick Ebert. Der offensive Mittelfeldspieler hat seine Gelbsperre abgesessen und vom Trainer eine Einsatzgarantie bekommen. Der 32-Jährige brennt auf seine Rückkehr auf den Platz und kündigte an: "Wir wollen ein Feuerwerk abbrennen."