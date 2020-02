Hamburg und Cuxhaven verstärken Zusammenarbeit

21.02.2020, 13:57 Uhr | dpa

Die Nord-Metropole Hamburg und die Hafenstadt Cuxhaven in der Elbmündung verstärken ihre ohnehin bereits enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Netzwerk Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) werde eine Geschäftsstelle in Cuxhaven eröffnen, heißt es in einer Mitteilung der Wirtschaftsbehörde vom Freitag. Darauf hätten sich der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und der Cuxhavener Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) in einem Gespräch vor einigen Tagen verständigt.

Beide Politiker seien sich einig, dass Klimapläne und Energiewende zum Scheitern verurteilt seien, wenn der Bund nicht ambitionierter mit den Themen Offshore-Windenergie und Wasserstoff umgehe. Sie forderten, die Ausbauziele für die Offshore-Windenergie wie bereits beschlossen zügig heraufzusetzen, die staatlichen Preisbestandteile bei Grünstrom zu reduzieren und den Ausbaupfad für alle erneuerbaren Energien bis 2030 noch im ersten Halbjahr konkret festzulegen.