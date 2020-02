Weiden in der Oberpfalz

Flüchtiger Fahrradfahrer hinterlässt Zahn am Unfallort

21.02.2020, 13:59 Uhr | dpa

Einem unfallflüchtigen Fahrradfahrer dürfte das Lachen vergangen sein: Laut Polizei wurde bei einem beschädigten Pkw in der Oberpfalz ein Unterkieferzahn gefunden. Ein Unbekannter sei im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und der Nacht auf Freitag mit seinem Fahrrad gegen den geparkten Wagen gefahren und mit dem Kopf gegen den Heckspoiler geprallt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Bei der Suche nach dem Flüchtigen hofft er auf die Hilfe der Bewohner der Stadt Weiden in der Oberpfalz. "Vielleicht stellt ja jemand eine Person in seinem Umfeld fest, die seit Donnerstag oder Freitag eine Zahnlücke hat", sagte der Sprecher.