Hofheim am Taunus

Jeder achte RMV-Fahrgast kauft Ticket via App

21.02.2020, 17:03 Uhr | dpa

Etwa jeder achte Fahrgast des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) kauft seine Einzel- oder Tageskarte via App. Bei den Wochen- und Monatskarten liege der Anteil bei etwa sieben Prozent, teilte der RMV am Freitag in Hofheim mit. Seit 2013 können Einzelfahrscheine per Handy-App erworben werden, seit vergangenem Oktober ist dies auch für Wochen- und Monatskarten möglich. Täglich kaufen rund 20 000 Fahrgäste ein Ticket per RMV-App, insgesamt wurden bislang 25 Millionen Handytickets gezählt.