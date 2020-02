Wolfhagen

Brandschutz: Keine stationäre Behandlung in Klinik

21.02.2020, 18:30 Uhr | dpa

In der Kreisklinik Wolfhagen wird es ab sofort wegen gravierender Mängel beim Brandschutz keine stationäre Behandlung mehr geben. Es müssten ohne Verzögerung Vorkehrungen getroffen werden, die die Gefahren an dem Standort im Kreis Kassel sofort beenden, teilte der Klinikkonzern Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) am Freitag mit. Dies sei das Fazit eines Gutachtens. Ab sofort würden keine Patienten mehr stationär aufgenommen. Die Menschen, die derzeit behandelt würden, entlasse man regulär. Die ambulante Versorgung sei allerdings nicht betroffen.

Dem Gutachten zufolge halten Decken einem Feuer nicht lange genug stand. Türen hätten einen zu geringen oder gar keinen Feuerwiderstand und es würden Fluchtwege fehlen. Die betroffenen Beschäftigten der Klinik seien am Freitag informiert worden. Ihnen sollten Lösungen für eine Weiterbeschäftigung angeboten werden.