Wasungen

Narren ziehen mit großem Festumzug durch Wasungen

22.02.2020, 02:38 Uhr | dpa

In der Karnevalshochburg Wasungen gehen heute wieder die Narren auf die Straße. Unter dem Motto "Die Fötz honn Egge" ("Die Fürze haben Ecken") wird in der südthüringischen Fachwerkstadt bereits die 485. Session mit Konfetti und bunten Kostümen gefeiert. Der Straßenfasching im Werratal ist damit einer der ältesten in Deutschland.

Bis zu 1800 Mitwirkende gestalten den diesjährigen Festumzug, wie der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Martin Krieg, sagte. In mehr als 90 Umzugsbildern wird von der CO2-Steuer über lokale Aufreger bis zu den Thüringer Chaostagen der Politik wieder humorvoll der Spiegel vorgehalten.

Mit dem Straßenkarneval erreicht der Fasching in Thüringen an diesem Wochenende seinen Höhepunkt. Auch in anderen Orten wie Arnstadt und Apolda herrscht am Samstag närrisches Treiben auf den Straßen.