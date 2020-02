Templin

Linke Brandenburg wählt neue Spitze

22.02.2020, 03:38 Uhr | dpa

Die Brandenburger Linke wählt knapp ein halbes Jahr nach ihrem Debakel bei der Landtagswahl eine neue Spitze. Landeschefin Anja Mayer kandidiert beim Landesparteitag in Templin, der am Samstag beginnt, wieder. Die frühere Gesundheitsministerin Diana Golze verabschiedet sich aber nach rund zwei Jahren als Co-Vorsitzende. Golze hatte ihren Schritt mit ihrer persönlichen und der politischen Situation begründet. Neu bewirbt sich Katharina Slanina aus dem Kreis Barnim.

Bei der Landtagswahl im September 2019 war die Linke auf 10,7 Prozent eingebrochen und ist seit November nicht mehr in der Regierung. Als Konsequenz will die Linke unter anderem die Sorgen der Bürger stärker aufnehmen als bisher. In einem Leitantrag betont die Partei, dass sie sich konsequent "gegen alte und neue Nazis" stellen will, für bezahlbare Mieten eintritt und eine Mitgliederoffensive starten will. Der Parteitag dauert zwei Tage.