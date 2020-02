Schwerin

Erste Ehrenamt-Messe in Schwerin: Landesweit sechs geplant

22.02.2020, 10:13 Uhr | dpa

Die Landeshauptstadt Schwerin macht in diesem Jahr den Auftakt für die Reihe der Ehrenamt-Messen in Mecklenburg-Vorpommern. In der Marienplatz-Galerie im Stadtzentrum informieren heute nach Angaben der Veranstalter mehr als 40 Vereine und Initiativen über ihre Arbeit und werben dabei auch neue Mitglieder. Die Spanne reicht von Kultur- und Sportvereinen bis hin zu Selbsthilfegruppen. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hervorhob, wird bei den landesweit sechs Messen in diesem Jahr die Information über die Ehrenamtskarte eine herausragende Rolle spielen. Sie bringe eine besondere Wertschätzung für ehrenamtlich Engagierte mit Vergünstigungen und Sonderleistungen, die Kommunen, Einrichtungen und Unternehmen gewähren. Die Ausgabe soll im zweiten Quartal starten.