Waren (Müritz)

Betrunkene rufen in Waren "Heil Hitler"

22.02.2020, 13:36 Uhr | dpa

Die Polizei hat am Sonnabend zwei betrunkene Männer in Gewahrsam genommen, die nach Zeugenaussagen am Vormittag in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) "Heil Hitler" und "Sieg Heil" gerufen hatten. Wie die Polizei berichtete, stellten Beamte gegen die Männer im Alter von 26 und 30 Jahren Strafanzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Deutschen hatten einen Atemalkoholwert von 2,92 und 3,01 Promille. Sie sind der Polizei bereits wegen eines ähnlichen Deliktes bekannt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Neubrandenburg werde die weiteren Ermittlungen übernehmen, hieß es.