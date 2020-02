Aue

Aues Abwehrspieler Gonther erleidet Fußprellung

22.02.2020, 14:05 Uhr | dpa

Innenverteidiger Sören Gonther von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich im Auswärtsspiel am Freitagabend beim VfL Osnabrück (0:0) eine Fußprellung zugezogen. Das teilte der Verein am Samstag mit. Gonther hatte die Verletzung kurz vor dem Spielende bei einem Zweikampf erlitten und musste ausgewechselt werden. Ob der 33 Jahre alte Abwehrspieler in der kommenden Heimpartie am 29. Februar gegen den Hamburger SV wieder zum Einsatz kommen kann, ist offen.