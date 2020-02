Abensberg

Rund 50 000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

22.02.2020, 15:42 Uhr | dpa

Beim Brand einer Wohnung in Abensberg (Landkreis Kelheim) ist am Samstag Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Ursache für das Feuer in dem Mehrfamilienhaus sei vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät gewesen. Die Wohnung sei erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes am Samstag nicht zuhause.