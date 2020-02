Singen (Hohentwiel)

Mann greift Jugendlichen an und verletzt sich selbst tödlich

22.02.2020, 17:12 Uhr | dpa

Ein 46 Jahre alter Mann hat in Singen (Kreis Konstanz) einen Jugendlichen mit einem Messer angegriffen und sich dann selbst tödlich verletzt. Zwei 15 Jahre alte Jugendliche hätten sich am Samstag am Bahnhof zu dem Mann auf eine Bank gesetzt, als dieser unvermittelt zustechen wollte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Einer der 15-Jährigen habe den Angreifer am Arm festgehalten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der 46-Jährige sei zunächst zu Boden gefallen und dann an die Bahnsteigkante gegangen, wo er sich selbst mit dem Messer verletzte. Er starb im Krankenhaus. "Obwohl der angegriffene Jugendliche dunkelhäutig ist, gibt es bislang keine Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.