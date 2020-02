Konstanz

Zahlreiche Umzüge am Fastnachtssonntag im Südwesten

23.02.2020, 02:37 Uhr | dpa

Noch drei Tage lang feiern die Narren im Südwesten ausgelassen Fastnacht - bevor am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist. Am heutigen Sonntag treffen sich daher zahlreiche Mäschgerle zu Umzügen im Land. In Konstanz am Bodensee kommen nach Angaben der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften beispielsweise rund 4400 Menschen zusammen, darunter Maskenträger, Musikkapellen, Guggenmusiken und Fanfarenzüge. Auch in anderen Städten im Südwesten gibt es Fastnachtsumzüge - darunter in Villingen-Schwenningen, Rottenburg und Rastatt.

Und auch in den Schwesterstädten Ludwigshafen und Mannheim steht heute die Fastnacht im Mittelpunkt: Die 68. Auflage des gemeinsamen Umzugs steht in diesem Jahr unter dem Motto "Flower Power". Die Narren richten ihr Spektakel im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus - in diesem Jahr ist wieder Ludwigshafen an der Reihe.

In den nächsten beiden Tagen heißt es für die Narren im Südwesten dann: Endspurt vor dem Aschermittwoch. Am Montag werden Tausende zum traditionsreichen Narrensprung in Rottweil erwartet. Nasser geht es bei der "Da-Bach-na-Fahrt" in Schramberg (Kreis Rottweil) zu. Die Narren fahren dort mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Und am Dienstag essen die Narren in Riedlingen (Kreis Biberach) traditionell ihre Froschkutteln - die allerdings aus einer Mischung aus Rinderpansen, Rinderherz, Rinderleber und Rindernieren besteht.