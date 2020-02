Konstanz

Narren ziehen am Fastnachtssonntag durch den Südwesten

23.02.2020, 14:50 Uhr | dpa

Zahlreiche Narren sind am Fastnachtssonntag beim großen Umzug in Konstanz durch die Straßen gezogen. Nach Angaben der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften beteiligten sich rund 4400 Menschen an der Veranstaltung, darunter Maskenträger, Musikkapellen, Guggenmusiken und Fanfarenzüge. Auch in anderen Städten im Südwesten waren am Sonntag die Narren unterwegs. So standen beispielsweise in Villingen-Schwenningen, Rottenburg und Rastatt Umzüge auf dem Programm - ebenso wie eine gemeinsame Veranstaltung von Mannheim und Ludwigshafen.

In den nächsten beiden Tagen heißt es für die Narren im Südwesten dann: Endspurt. Am Montag werden Tausende zum traditionsreichen Narrensprung in Rottweil erwartet. Nasser geht es bei der "Da-Bach-na-Fahrt" in Schramberg (Kreis Rottweil) zu. Die Narren fahren dort mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Am Aschermittwoch ist dann schon wieder alles vorbei.