Schwedt/Oder

Seniorin liegt vier Tage in Wohnung: Nachbarin holt Hilfe

23.02.2020, 16:40 Uhr | dpa

Eine Frau in Schwedt hat einer Nachbarin vermutlich das Leben gerettet. Der Frau sei aufgefallen, dass die 86-Jährige seit vier Tagen nicht zu sehen war und der Briefkasten voll war, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Frau holte am Samstag Hilfe. Die Feuerwehr öffnete die Tür und sah die allein lebende Seniorin nach Angaben eines Polizeisprechers hilflos auf einer Couch im Wohnzimmer liegen. Der Rettungswagen habe medizinische Hilfe geleistet, die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden. Warum die 86-Jährige in die Notlage geraten war, blieb zunächst unklar.