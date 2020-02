Herne

Polizisten chauffieren Skelett-Modell zur Wache

23.02.2020, 17:04 Uhr | dpa

Leiche oder Lehrobjekt? Polizisten haben in Herne ein menschliches Skelett gefunden - glücklicherweise kein echtes. Der vermeintliche Gruselfund wurde in der Nähe einer Gesamtschule entdeckt, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Vermutlich handele es sich um ein Modell, wie es im Bio-Unterricht zum Einsatz komme.

Die Polizisten waren nach eigenen Angaben "wenige Minuten nach Mitternacht" auf das Knochengerüst gestoßen. Zuvor sei an der Schule ein Alarm ausgelöst worden. Dort angekommen, bemerkten sie eine Person, die einen Gegenstand über einen Zaun warf und wegrannte. Die Identität des Unbekannten war zunächst unklar.

Man habe früh erkennen können, dass es sich dabei nicht um einen echten Toten handelte, sagte Polizeisprecher Volker Schütte. "Aber man stutzt natürlich schon." Das Skelett wurde anschließend im Polizeiwagen zur Wache chauffiert.