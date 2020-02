Stadtallendorf

Sturmböen: Regionalzug kollidiert mit umgestürzten Baum

23.02.2020, 22:22 Uhr | dpa

Sturmböen haben am Sonntag zu Behinderungen im Bahnverkehr geführt. In Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) ist ein Regionalzug mit einem auf ein Gleis umgestürzten Baum kollidiert, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntagabend sagte. In dem Zug saßen rund 200 Reisende, niemand sei verletzt worden. Der Zug sollte aller Voraussicht nach zum nächstgelegenen Bahnhof abgeschleppt werden und von dort seine Fahrt fortsetzen. "Wir sind sehr optimistisch, dass die Lok keine Beschädigungen davongetragen hat und weiterfahren kann", sagte der Sprecher. Die Züge wurden zwischen Kassel und Frankfurt (Main) umgeleitet. Die Halte Wabern, Treysa, Marburg (Lahn), Gießen und Friedberg entfielen.

Wegen eines umgestürzten Baums im Gleis war am Sonntagabend auch die Bahnstrecke zwischen Warburg (Westfalen) und Kassel-Wilhelmshöhe gesperrt. Im Zugverkehr zwischen Kassel und Paderborn kam es am Abend zu Verspätungen.