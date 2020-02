Potsdam

Drei Tote und 56 Verletzte am Wochenende in Brandenburg

24.02.2020, 07:47 Uhr | dpa

Auf brandenburgischen Straßen sind am Wochenende drei Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, 56 weitere wurden verletzt. Das Lagezentrum der Polizei Brandenburg zählte zwischen Freitag und Sonntag insgesamt 358 Verkehrsunfälle, wie ein Sprecher am Montag sagte. Demnach sind bei 40 der 358 Unfällen Personen verletzt worden, bei den restlichen 318 entstanden lediglich Sachschäden.

Nach Polizeiangaben ereignete sich ein tödlicher Unfall am Freitagnachmittag: Auf der Bundesstraße 167 in der Nähe von Schorfheide (Barnim) ist ein Autofahrer mit seinem Wagen ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

In der Nähe von Michendorf (Potsdam-Mittelmark) ist ebenfalls am Freitag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren und gestorben.

Der dritte Unfall ereignete sich am Samstag auf der Autobahn 12 in der Nähe von Briesen (Oder-Spree). Hier ist eine 48-jährige Beifahrerin tödlich verletzt worden, nachdem ein Auto in einen Kleintransporter fuhr. Bei dem Unfall wurden vier weitere Menschen verletzt, drei davon aus dem Auto indem die Beifahrerin saß.