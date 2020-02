Offenbach am Main

Regen, Wolken und etwas Wind am Rosenmontag in Hessen

24.02.2020, 07:51 Uhr | dpa

Der Rosenmontag in Hessen bringt Regen, viele Wolken und etwas Wind mit sich: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es bis zum Nachmittag Niederschlag geben, dazu sei es stark bewölkt. Im Norden des Landes liegen die Temperaturen zwischen acht und zehn Grad, im Süden werden es der Prognose zufolge elf bis 13 Grad. "Der Wind frischt erst am Abend auf", sagte ein DWD-Experte. Dann könnten die Böen etwas an Geschwindigkeit zulegen, vor allem in höheren Lagen.