Haag in Oberbayern

B15 bei Haag in Oberbayern nach Unfall gesperrt

24.02.2020, 07:59 Uhr | dpa

Die Bundesstraße 15 bei Haag in Oberbayern (Landkreis Mühldorf am Inn) ist nach einem Unfall am Montagmorgen gesperrt worden. Ein Anhänger hatte sich dort aus zunächst ungeklärter Ursache von einem Lastwagen gelöst, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr auf den Anhänger auf, die Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Anschließend kollidierte ein weiterer nachfolgender Lastwagen mit dem querstehenden Anhänger. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt, die Polizei ermittelt.