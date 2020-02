Dresden

Dynamo-Leihgabe Terrazzino erleidet Muskelfaserriss

24.02.2020, 15:50 Uhr | dpa

Dynamo Dresden muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Neuzugang Marco Terrazzino verzichten. Der 28 Jahre alte Außenbahnspieler hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, teilte das Schlusslicht am Montag mit. Terrazzino hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim Zweitliga-Duell gegen den VfL Bochum zugezogen und musste bei der 1:2-Niederlage bereits in der 32. Minute ausgewechselt werden.