Volkmarsen

Polizei: Fastnachtsumzüge in Hessen werden abgebrochen

24.02.2020, 16:51 Uhr | dpa

Nachdem ein Auto in einen Rosenmontagszug in Volkmarsen gefahren ist und mehrere Menschen verletzt hat, werden alle Fastnachtsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Montag mit.