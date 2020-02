Volkmarsen

Volkmarsen: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

24.02.2020, 18:29 Uhr | dpa

Nach dem Zwischenfall mit einem Auto in Volkmarsen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle, am Montag mit. Zum Motiv könne man nichts sagen: "Wir ermitteln in alle Richtungen."