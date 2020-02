Volkmarsen

Ermittler: Tatverdächtiger kommt aus Volkmarsen

24.02.2020, 18:47 Uhr | dpa

Der Mann, der sein Auto in den Rosenmontagszug in Volkmarsen gesteuert haben soll, kommt selbst aus der nordhessischen Kleinstadt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montagabend mit.