Meist freie Straßen für Autofahrer in NRW

25.02.2020, 07:20 Uhr | dpa

Der Verkehr in Nordrhein-Westfalen fließt am frühen Dienstagmorgen meist ohne Probleme. Laut WDR-Staumelder staute es sich am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf lediglich rund 50 Kilometern im gesamten Bundesland. Störungen gab es unter anderem auf der A3 nahe Oberhausen in Richtung Köln zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und Duisburg-Wedau. Autofahrer müssen sich dort auf rund 20 Minuten Wartezeit einstellen. Auf der A57 bei Nimwegen Richtung Köln zwischen Krefeld-Gartenstadt und Kreuz Meerbusch kommt es zu vier Kilometern Stau.