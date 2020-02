Schwerin

Neuwahl von MV-CDU-Chef: "Duell" bei Amthors Heimatverband

25.02.2020, 08:55 Uhr | dpa

Im Rennen um den neuen Parteichef in der CDU Mecklenburg-Vorpommern kommt es an diesem Freitag zum "Duell" der Bewerber beim Heimatverband von Philipp Amthor in Vorpommern. Landesjustizministerin Katy Hoffmeister und Amthor werden sich in Anklam den Fragen des Kreisvorstandes stellen, wie ein Sprecher des Kreisverbandes erklärte. Vorpommern-Greifswald gehört mit rund 900 Mitgliedern zu den größten Kreisverbänden der Christdemokraten im Nordosten, die über insgesamt 5000 Mitglieder verfügen.

Der Wettstreit der 46-jährigen Juristin und des 27-jährigen Bundestagsabgeordneten verspricht Brisanz, denn der Heimatverband Amthors hatte diesen vorgeschlagen - allerdings bevor Hoffmeister ihre Kandidatur bekanntgab. Beide wollen sich auch den anderen Kreisverbänden vorstellen, bevor am 28. März 150 Delegierte und 20 Vorstandsmitglieder bei einem Sonderparteitag in Rostock-Warnemünde endgültig darüber abstimmen.

Bisher hat nur der Stadtverband Schwerin nach einer Vorstellungsrunde einen Favoriten gekürt: Amthor, der die konservativere Parteirichtung vertritt. Hoffmeister, die dem eher sozialliberalen Flügel zugerechnet wird, kann bisher auf die Unterstützung ihres Heimat-Kreisverbandes Rostock Land zählen. Die Wahl ist nötig, weil der bisherige Landeschef Vincent Kokert überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte.

Mit einem Aufeinandertreffen der beiden Bewerber wird auch an diesem Mittwoch gerechnet: beim politischen Aschermittwoch in Demmin mit der Noch-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.