Umzüge am Fastnachtsdienstag starten wie geplant

25.02.2020, 10:56 Uhr | dpa

Die Fastnachts- und Karnevalsumzüge in Rheinland-Pfalz können am Tag nach der Tat im nordhessischen Volkmarsen mit 52 Verletzten wie geplant starten. Es würden keine Umzüge abgesagt, berichtete am Dienstag eine Sprecherin des Innenministeriums in Mainz.

Ein Mann war am Rosenmontag in der hessischen Kleinstadt mit einem Auto in eine feiernde Menschenmenge gefahren. Dabei wurden mehr als 50 Menschen verletzt, viele davon sind Kinder. Die Hintergründe der Tat liegen auch am Tag danach im Dunkeln. Der Fahrer, ein 29-jähriger deutscher Staatsbürger aus Volkmarsen, wurde festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Einer der größten Umzüge setzt sich um 13.44 Uhr in Heimbach-Weis (Landkreis Neuwied) in Bewegung. In Mainz gibt es ab 15.11 Uhr die traditionelle Kappenfahrt durch die Innenstadt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beendet die Fastnachtssaison zuvor um 11.11 Uhr mit dem traditionellen närrischen Empfang in der Staatskanzlei.