Silz

Schwelbrand als Brandursache mit einer Toten in Südpfalz

25.02.2020, 12:55 Uhr | dpa

Im Fall eines Brandes mit einer 59-jährigen Toten im südpfälzischen Silz ist die Ursache für das Feuer gefunden worden. Ein Schwelbrand sei wahrscheinlich von einem technischen Defekt am Handy der Frau ausgelöst worden, teilten die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Landau am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Demnach handelt es sich bei den Erkenntnissen um das vorläufige Ergebnis der Untersuchung eines Brandsachverständigen. Die Ermittlungen dauerten an. Für Mittwoch sei die Obduktion der Frau geplant.