Volkmarsen

Bouffier und Beuth bei Gottesdienst in Volkmarsen

25.02.2020, 14:14 Uhr | dpa

Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, steht am Heumarkt in unmittelbarer Nähe des Tatorts vor den Journalisten. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) werden an dem ökumenischen Gottesdienst für die Opfer des Zwischenfalls mit vielen Verletzten in Volkmarsen teilnehmen. Das teilte ein Regierungssprecher am Dienstag in Wiesbaden mit. Der Gottesdienst soll um 18.00 Uhr in der nordhessischen Stadt beginnen.

Ein 29-Jähriger war mit einem Auto an Rosenmontag in einen Faschingsumzug gefahren und hatte dabei fast 60 Menschen verletzt. Darunter waren auch viele Kinder. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.