Potsdam

Linke für Rücktritt von AfD-Vizepräsident Galau

25.02.2020, 14:23 Uhr | dpa

Der Druck der anderen Fraktionen auf Brandenburgs AfD-Landtagsvizepräsident Andreas Galau wächst nach der Absage an eine Aktuelle Stunde zu Rechtsterror. "Wir fordern seinen Rücktritt an dieser Stelle", sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter am Dienstag in Potsdam. "Wir sind offen für eine Abwahl." Galaus Verhalten habe gezeigt, "dass er dieses Amt parteipolitisch missbraucht". Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Budke sagte: "Die Rücktrittsforderung und auch das Thema Abwahl steht aktuell im Raum." Galau habe sein Amt missbraucht. Zunächst müsse aber die Entscheidung des Verfassungsgerichts Brandenburg abgewartet werden.

Galau hatte den CDU-Vorschlag einer Aktuellen Debatte über Rechtsterrorismus nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau abgelehnt. Er begründete dies laut AfD-Fraktion damit, dass er keinen Bezug zu Brandenburg sieht und er eine politische Instrumentalisierung der Opfer des Anschlags befürchtet. Die CDU will das Veto Galaus mit einer einstweiligen Anordnung beim Landesverfassungsgericht stoppen.

Auch SPD, CDU und Freie Wähler sprechen Galau die Neutralität ab, wollen aber erst auf die Gerichtsentscheidung warten. SPD-Fraktionschef Erik Stohn warf Galau eine "Neutralitätsverletzung" vor. "Es ist ganz offensichtlich, dass hier eine Debatte unterdrückt werden soll, die der AfD nicht passt", sagte er. CDU-Fraktionschef Redmann sprach von einer "schwerwiegenden Pflichtverletzung", weil er kein Recht auf inhaltliche Prüfung des Vorschlags gehabt habe. Der Freie-Wähler-Abgeordnete Matthias Stefke warf Galau "rein parteipolitisches Agieren" vor.

Die AfD wies die Vorwürfe zurück. "Natürlich sprechen wir zum Thema, wir weichen ja keiner Debatte aus", sagte AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz. Er befürchtet aber eine Instrumentalisierung der Debatte: "Es wird maßgeblich um ein AfD-Bashing geben."