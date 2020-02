Potsdam

Woidke: Milliardenkredit kommt Straßenbau um Tesla zugute

25.02.2020, 14:36 Uhr | dpa

Die Kenia-Koalition hat ihren Kredit von einer Milliarde Euro auch mit Blick auf Straßeninvestitionen für Unternehmensansiedlungen wie vom US-Elektroautobauer Tesla verteidigt. Wenn das Geld nicht aufgenommen worden wäre, müssten allein im Umfeld der Tesla-Ansiedlung Landesstraßen und Ortsumfahrungen aus dem normalen Haushalt für Landesstraßen finanziert werden, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam. "Das würde summa summarum bedeuten, dass über Jahre hinweg in anderen Regionen so gut wie nichts mehr passiert." Der Milliardenkredit ist für Zukunftsinvestitionen über zehn Jahre gedacht. Die rot-schwarz-grüne Koalition ist an diesem Donnerstag 100 Tage im Amt.