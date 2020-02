Helgoland

Ruderblatt verloren: Notschlepper nimmt Frachter an Haken

25.02.2020, 16:06 Uhr | dpa

Der Notschlepper "Nordic" hat am Mittwoch vor Helgoland einen manövrierunfähigen Frachter an den Haken genommen. Die 159 Meter lange und unbeladene "Santorini" hatte rund 64 Seemeilen (ca. 119 Kilometer) westnordwestlich der Hochseeinsel in der stürmischen Nordsee ihr Ruderblatt verloren, wie das Havariekommando mitteilte. Bei Windstärke 9 (75 -88 km/h) und sechs bis sieben Meter hohen Wellen gestalteten sich die Bergungsarbeiten den Angaben zufolge schwierig. Die "Santorini" ist ein 22 Jahre alter Stückgut-Frachter unter der Flagge von Barbados. Sie war nach Angaben des Internet-Dienstleisters "marinetraffic.com" auf dem Weg zum Hafen von Klaipėda in Litauen.