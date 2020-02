Sennfeld

60-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

25.02.2020, 18:35 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug ist in Unterfranken ein 60 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Mittag auf der B286 in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs, als er bei Sennfeld auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er mit seinem Wagen frontal in den Sattelzug. Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer und zwei weitere Ersthelfer kümmerten sich sofort um den 60-Jährigen. Aber auch die Bemühungen eines Notarztes blieben letztlich vergeblich. Der Mann aus dem Landkreis Schweinfurt starb noch an der Unfallstelle.