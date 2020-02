Altenberg

Ministerpräsident Kretschmer will Wintersport weiter fördern

25.02.2020, 20:06 Uhr | dpa

Stephanie Schneider und Leonie Fiebig aus Deutschland fahren in der Bahn. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Altenberg (dpa) – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer setzt sich für den Ausbau des Bundeslandes als festen Wintersportort ein. "Sachsen ist Wintersportland und wir wollen als Wintersportland weiter wachsen", sagte der CDU-Politiker am Dienstag auf einem Empfang am Rande der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg vor Sportlern, Trainern und Betreuern sowie Sportfunktionären und rund 250 geladenen Gästen aus Bundes-, Landes- und Regionalpolitik.

So seien die Weltmeisterschaften eine tolle Werbung für den Freistaat in sportlicher und touristischer Hinsicht. "Wir haben vor zwei Jahren den ersten Wintersport-Gipfel eingeführt und wollen solche Events wie die Weltmeisterschaften haben", sagte der 44-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau eine Bobfahrt im Eiskanal hinter sich gebracht hatte.

Aus sportlicher Sicht freute sich Heike Größwang, Generalsekretärin des Internationalen Bob und Skeleton Verbands (IBSF), über die Umbauarbeiten der Kurven elf, zwölf und dreizehn. "Das unterstreicht, dass Altenberg auch in den nächsten Jahren ein fester Standort für die Bob- und Skeleton-Athleten sein wird", sagte Größwang.