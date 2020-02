Schkeuditz

Planungen zur Räumung von Weltkriegsmunition an der A9

26.02.2020, 05:24 Uhr | dpa

Unmittelbar an der Autobahn 9 bei Leipzig vermuten Kampfmittelexperten größere Mengen Weltkriegsmunition im Fluss Wilde Luppe. Die explosive Hinterlassenschaft soll geborgen und unschädlich gemacht werden, so viel steht bislang fest. Die Stelle ist allerdings schwierig. Sie liegt an der Landesgrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt, an einer Bundesautobahn und in einem Fluss. Darum müssten noch zahlreiche Detailfragen geklärt werden, sagte Jürgen Scherf vom Polizeiverwaltungsamt in Dresden. Am Donnerstag sollen Fachleute aus beiden Bundesländern, von beteiligten Kommunen und Vertreter der Polizei in Dresden zusammenkommen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Wann tatsächlich mit der Bergung der Sprengkörper begonnen werden könne, sei noch Spekulation, sagte Scherf. Die Kampfmittelspezialisten gehen davon aus, dass nach Ende des Krieges in der Wilden Luppe Munition versenkt wurde. Um im Schlick danach baggern zu können, müsse wahrscheinlich der Fluss aufgestaut werden.