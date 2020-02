Magdeburg

Gezieltere Hilfe für Opfer von Terror und Unglücksfällen

26.02.2020, 05:24 Uhr | dpa

Opfer von Terroranschlägen, Attentaten und schweren Unglücksfällen sollen in Sachsen-Anhalt künftig schneller die passende Hilfe finden. Eine Zentrale Anlaufstelle übernehme die Lotsenfunktion hin zu bestehenden speziellen Hilfs- und Beratungsangeboten, sagte Manuela Naujock, Referatsleiterin im Justizministerium, der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg. "Wir sind jetzt dabei, die Strukturen aufzubauen." Zentral werde der oder die Landesopferschutzbeauftragte sein. Wer die Funktion ausfülle, solle bis spätestens zum zweiten Quartal dieses Jahres klar sein. Diese ehrenamtliche Person solle sofort an die Ereignisorte reisen und als Ansprechpartner dienen, sagte Naujock.