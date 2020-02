Butzbach

Zwei Verletzte bei Hochhausbrand

26.02.2020, 06:11 Uhr | dpa

Bei einem Hochhausbrand in Butzbach (Wetteraukreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden - ein Anwohner und ein Retter. Sie seien vor Ort behandelt worden und mussten nicht ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend sagte. Das Feuer sei am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einem Lagerraum im Dachgeschoss des achtstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Mehr als 40 Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Sie wurden in einer Kindertagesstätte betreut. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Das Gebäude ist nach Angaben des Sprechers vorerst nicht bewohnbar. Der Schaden betrage nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 100 000 Euro.