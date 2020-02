Offenbach am Main

Glätte und Schnee in Hessen

26.02.2020, 09:13 Uhr | dpa

Ein Fahrradfahrer fährt in der Kassler Karlsaue an Krähen vorbei. Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Menschen in Hessen müssen sich auf Schauer, Schnee und Gewitter einstellen. Der Aschermittwoch startet mit Schnee- und Graupelschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad. Vereinzelt könne es zu Gewittern kommen.

In der Nacht zum Donnerstag kann es gebietsweise durch Schnee und überfrierende Nässe zu glatten Straßen kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und -2 Grad. Laut DWD ändert sich das Wetter auch am Donnerstag nicht entscheidend. Bei Schnee und Regen wird es nicht wärmer als 6 Grad. Auch am Donnerstag wird es laut Vorhersage glatt auf den Straßen.