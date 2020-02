Freising

Reisender mit Schildkröte in einer Bauchtasche erwischt

26.02.2020, 10:45 Uhr | dpa

Eine lebende Schildkröte haben Zollbeamte aus der Bauchtasche eines Reisenden am Münchner Flughafen gerettet. Der 63-jährige Mann wollte die Griechische Landschildkröte nach Island mitnehmen, wie das Hauptzollamt München am Mittwoch mitteilte. Nach Darstellung der Beamten war die Schildkröte kaum größer als eine Wäscheklammer. Da das Reptil unter Artenschutz steht, beschlagnahmten die Zöllnerinnen das Tier am Dienstag und brachten es in eine artgerechte Einrichtung. Der Reisende flog nach Angaben einer Sprecherin schließlich ohne die Schildkröte nach Island.